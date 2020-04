Toscana, altri 97 nuovi casi e 19 morti

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - In Toscana ancora 97 nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus, altri 19 decessi (totale va a 742) e 116 guarigioni nelle ultime 24 ore secondo il bollettino giornaliero della Regione. Ora sono diventati 8.877 i casi positivi, mentre i nuovi casi sono l'1,1% in più rispetto al totale di ieri. I nuovi 19 decessi sono 9 uomini e 10 donne con età media di 81,8 anni. Le persone complessivamente guarite salgono a 2.002 (più 116 rispetto a ieri, + 6,2%) di cui 969 quelli clinicamente guariti e 1.033 (+142, circa il 16% in più) con guarigioni virali. Risultano 5.236 persone in isolamento a casa e 17.272 quelli in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. I ricoverati sono complessivamente 897 (-62 su ieri) di cui 159 in terapia intensiva (-9 su ieri), punto più basso dal 17 marzo.