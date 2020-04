Il coro del Maggio Fiorentino canta Bella ciao dalle case

Affacciarsi dal balcone è ascoltare o cantare 'Bella ciao', il canto partigiano per eccellenza, in occasione della Festa della Liberazione domani a a Firenze. E' l'iniziativa dei coristi del Maggio musicale fiorentino per celebrare il 25 aprile: alle ore 12 gli artisti, ognuno da casa propria e spontaneamente, diretti in remoto dal maestro Lorenzo Fratini, intoneranno tre strofe del canto (in un arrangiamento di Luca Logi). Anche i cittadini potranno partecipare, cantando 'Bella ciao' tutti insieme. Il video sarà visibile sulle pagine social del Comune e del Teatro del Maggio. Qualche ora prima, con inizio alle 10.30, ci sarà uno degli eventi ufficiali (chiusi al pubblico) all'Arengario di Palazzo Vecchio: in questo caso sarà la prima tromba del Maggio musicale fiorentino Andrea Dell'Ira, alla presenza del Gonfalone, ad intonare 'Bella ciao'.