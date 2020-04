Auto su binari Empoli-Siena, treni fermi

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 24 APR - Tre treni sono stati cancellati e altri convogli hanno accusato ritardi questa mattina sulla linea ferroviaria Empoli-Siena a causa di un'auto rimasta abbandonata sui binari a un attraversamento nei pressi della stazione di Granaiolo, vicino a Castelfiorentino (Firenze). Secondo quanto appreso, l'auto sarebbe stata lasciata sul posto da alcune persone in fuga dopo aver commesso un reato, forse un furto, su cui sono in corso indagini da parte del commissariato di Empoli.

Nel veicolo, urtato questa mattina da un regionale in transito, non c'erano persone e non si segnalano casi di feriti.

Trenitalia ha attivato un servizio di autobus sostitutivi lungo la tratta al fine di ridurre i disagi. La linea resterà interrotta fino a mezzogiorno per permettere gli accertamenti delle forze dell'ordine per cui, per tutta la mattinata, saranno attivi bus sostitutivi.