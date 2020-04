Artigianato e Palazzo slitta settembre

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - Slitta a settembre la 26/a edizione di Artigianato e Palazzo, la manifestazione dedicata alla più alta tradizione artigiana. La mostra si terrà dal 17 al 20 settembre, come sempre nel Giardino Corsini a Firenze: 90 gli artigiani che esporranno le loro creazioni, con un importante focus sulle generazioni emergenti, in un percorso tra ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell'argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

Gli organizzatori, Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, spiegano: "Sollecitati dagli artigiani che continuano con entusiasmo a credere nel valore della manifestazione che considerano un punto di riferimento del settore, abbiamo deciso di spostare Artigianato e Palazzo per garantire la sicurezza dei nostri espositori e permettere al numeroso pubblico di poter visitare la mostra in un clima di serenità".