(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - "Il nostro obiettivo è che ogni giorno affluiscano nei prossimi giorni, settimane, mesi qualcosa come circa due milioni" di mascherine al giorno "confezionate in pacchetti da cinque". Lo ha detto in un videomessaggio il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, spiegando che "vogliamo garantire ai cittadini e la Toscana almeno una mascherina al giorno", fornita gratuitamente attraverso il canale delle farmacie.

"Può darsi - ha affermato Rossi - che ancora nei primi giorni ci siano fenomeni di esaurimento delle scorte presso quella o presso quell'altra farmacia, perché alcune sono più frequentate e altre lo sono molto meno. Esiste circa un sesto di stock che è rimasto nei magazzini, e che non è ancora stato distribuito per queste differenze tra farmacie che evidentemente ci sono sul territorio".

Le mascherine distribuite "ormai in grande parte sono prodotte in Toscana - ha ricordato il governatore - solo in parte noi le compriamo da fuori: c'è un sistema produttivo che in Toscana è stato messo in moto, che riesce a garantire intorno a un milione e mezzo di mascherine al giorno come produzione propria".(ANSA).