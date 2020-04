Toscana: nuovo calo casi, 18 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - In Toscana sono 8.780 i casi di positività al Coronavirus, 80 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. Per il terzo giorno consecutivo dunque i nuovi casi sono meno di 100, il punto più basso a partire dal 13 marzo.

Purtroppo si registrano 18 nuovi decessi, 12 uomini e 6 donne, età media 81,9 anni: il dato complessivo è di 723 morti da epidemia, con un tasso grezzo di mortalità toscano di 19,4 x 100.000 residenti contro il 40 x 100.000 della media italiana. I test eseguiti hanno raggiunto quota 118.177. Le persone guarite salgono a 1.886, più 58 rispetto a ieri: 995 sono 'clinicamente guarite', 891 a tutti gli effetti. Questi i dati diffusi dalla Regione.

La regione si assesta al 10/o posto in Italia come numerosità di casi, con circa 235 casi per 100.000 abitanti (media italiana 300 x100.000). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa con 492 casi x100.000 abitanti, Lucca con 316, Firenze con 276, la più bassa Livorno con 148.