Sesso per cocaina non pagata, 3 arresti

(ANSA) - LIVORNO, 23 APR - Tre arrestati e altri tre con obbligo di firma a Livorno, tutti per spaccio di stupefacenti, in un'operazione antidroga di procura e squadra mobile, oltre al sequestro di due etti e mezzo di cocaina da 'tagliare' per un valore di 20.000 euro e di 2.500 euro in contanti. Dalle indagini, partite nel 2019 a seguito della morte di un giovane, emerge perfino che erano chieste prestazioni sessuali a chi non aveva denaro per pagare la droga. Ai domiciliari,con bracciale elettronico, un livornese di 46 anni, un tunisino di 32 e un marocchino di 23. Per gli altri tre, un 44enne livornese, una 37enne di Pisa e un 40enne marocchino, è stata applicata invece la misura cautelare dell'obbligo di firma. Per gli inquirenti i sei indagati sono responsabili di aver rifornito di stupefacenti in modo continuativo alcune piazze centrali (Garibaldi, XX Settembre, dei Mille e Repubblica). Le indagini si sono subito concentrate su un livornese e tramite lui sono stati identificati gli altri spacciatori.