'Boom' guarigioni in Toscana, più 533

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - In Toscana sono 8.700 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri pari all'1,1% rispetto al totale del giorno precedente, e si registrano altri 19 decessi - 11 uomini e 8 donne, età media 83,3 anni - che superano la quota di 700: complessivamente sono 705. Ma è anche 'boom' di guariti: il 41,2% in più rispetto a ieri, ovvero 533 in più di cui 180 virali, che portano a oggi il dato complessivo a 1.828 (995 quelle 'clinicamente guarite', 833 quelle a tutti gli effetti). I test eseguiti hanno raggiunto quota 114.100, 4.175 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.477. Questi i dati sull'andamento dell'epidemia in diffusi dalla Regione.

Complessivamente sono 5.173 le persone in isolamento a casa , poiché presentano sintomi lievi, 17.261 quelle sempre isolate perchè contatti di contagiati. Si riducono ancora i ricoverati: scendono sotto quota mille, e sono complessivamente 994, di cui 174 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri).