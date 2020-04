Covid: Toscana,altri 135 casi e 30 morti

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - In Toscana sono 8.507 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa del 3%, per un totale di 33, rispetto al totale di ieri le guarigioni: complessivamente sono 1.272 e tra queste 660 persone sono "clinicamente guarite", 612 del tutto. I test eseguiti hanno raggiunto quota 105.857, 1.882 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.564. Purtroppo si registrano 30 nuovi decessi: 17 uomini e 13 donne con un'età media di 83,5 anni. Complessivamente sono 637 le persone morte fino ad oggi tra quanti sono stati colpiti dal virus.

La Toscana, si spiega poi dalla Regione, si conferma all'11/o posto in Italia come numerosità di casi, con circa 228 casi per 100.000 abitanti (la media italiana a ieri è di 296 x 100.000).

Province di notifica con il tasso più alto sono Massa con 487 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 313, Firenze con 262, le più basse Livorno con 147, Arezzo con 152.