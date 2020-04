(ANSA) - BRESCIA, 20 APR - "La Lega mi sta attaccando perché ho fatto delle domande giuste". Lo ha detto il sindaco di Brescia Emilio Del Bono in un video pubblicato sui social. "Ho chiesto tamponi per i malati a casa, dispositivi di protezione individuale, bombole di ossigeno, respiratori. Ho chiesto di aiutare Brescia" ha spiegato Del Bono. "Questo deve fare un sindaco, aiutare i suoi cittadini, che siano di destra o di sinistra, ricchi o poveri, vecchi o giovani. Mai far prevalere la fazione di parte sull'interesse della propria comunità e del proprio territorio. Per me vale di più la mia città di qualunque altro schieramento". (ANSA).