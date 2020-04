Spaccia vicino fermata tramvia,arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - Sorpreso a cedere della marijuana a due acquirenti vicino alla fermata della tramvia di Porta a Prato a Firenze. Per questo un 27enne senegalese è stato arrestato dai carabinieri che hanno anche sanzionato gli acquirenti per il mancato rispetto delle restrizioni per il Coronavirus.

I militari in servizio lungo via Argingrosso hanno pedinato l'uomo fino alla fermata della tramvia dove è stato raggiunto dai due acquirenti. Durante la perquisizione il 27enne è stato trovato in possesso di 35 euro e altri 1,5 grammi di hashish. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.