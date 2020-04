Incendi, in fiamme capanno agricolo

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 19 APR - In fiamme nella notte un capanno agricolo nell'Aretino, in località Arnaccio nel comune di Montevarchi. L'incendio si è sviluppato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sono persone coinvolte nel rogo che ha distrutto la struttura.