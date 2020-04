Incendi, due roghi in provincia di Lucca

(ANSA) - LUCCA, 19 APR - Due incendi sono in corso in provincia di Lucca, uno in località Groppa nel comune di Pescaglia, e l'altro in località Sulcina, nel comune di Villa Collemandina. Nel primo caso le fiamme interessano una zona impervia a pascolo. Sul posto è giunto subito l'elicottero regionale ed è stato inviato personale dell'Unione dei comuni della Mediavalle e del coordinamento volontariato toscano. Le squadre sono tuttora al lavoro per evitare che il fuoco arrivi a lambire i boschi nelle vicinanze. Per il momento la superficie interessata dal fuoco è di diversi ettari di pascolo. Per l'altro incendio la Sala operativa regionale ha inviato personale dell'Unione dei comuni della Garfagnana e volontari antincendi boschivi per spegnere le fiamme in una zona impervia, sotto il coordinamento di un direttore operazioni dell'Unione dei comuni della Garfagnana e con il contributo di un altro elicottero regionale. Circa due ettari di pascolo e boschi radi sono stati percorsi dalle fiamme. La situazione è sotto controllo.