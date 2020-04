Covid, in calo ricoveri e 135 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - In Toscana sono 8.372 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri, dato di poco superiore ai 127 del giorno precedente. Sono 90 le nuove guarigioni, in aumento dell'8% circa rispetto al totale di ieri.

Si registrano inoltre 19 nuovi decessi, 11 uomini e otto donne con un'età media di poco più di 81 anni. Nel complesso, spiega una nota, i test eseguiti hanno sfondato quota 100mila, attestandosi a 103.975, 4.072 in più rispetto a ieri. Quelli analizzati oggi sono 3.550. Le persone attualmente positive sono 6496, 26 in più del giorno precedente. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 1.044: 37 in meno di ieri, di cui 192 in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri). Il trend discendente dei ricoverati si conferma ulteriormente e raggiunge il punto più basso dal 22 marzo per i ricoveri totali e dal 20 marzo per le terapie intensive. Le persone complessivamente guarite salgono a 1.239 (più 90).