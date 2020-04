Toscana, più guarigioni che nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - In Toscana sono 8.237 i casi di positività al Coronavirus, 127 in più rispetto a ieri. Ma aumentano di un quarto, rispetto al totale di ieri, le guarigioni: 224 le nuove registrate per complessive 1.149. I test eseguiti hanno raggiunto quota 99.903, con 4.522 analizzati oggi. Purtroppo si registrano altri 16 decessi, 9 uomini e 7 donne, età media 81 anni. La Toscana ad oggi conta 618 decessi e un tasso di letalità del 7,5% (la media italiana a ieri era 13,2%). L'andamento dell'epidemia, spiega la Regione, consolida la Toscana all'undicesimo posto in Italia come numerosità di casi in base alla popolazione: circa 221 per 100.000 abitanti (a fronte di una media italiana di 286 casi per 100 mila).

Complessivamente, 5.389 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi. Ben 17.987 (più 196 rispetto a ieri) sono le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. In calo di 24 i ricoverati, in totale 1.081 di cui 198 in terapia intensiva (-9).