Rossi, 1,5 mln mascherine gratis giorno

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - "Da lunedì distribuiremo gratuitamente 1,5 milioni di mascherine al giorno. Tutti i cittadini potranno ritirarle presso 1.150 farmacie e 230 supermercati della Toscana. Il personale delle farmacie e del Sistema sanitario regionale accompagnerà la distribuzione con adeguate informazioni. Garantiremo mascherine per tutti. Ne daremo un pacchetto di cinque per ogni cittadino che ne farà richiesta, per un numero di 30 mascherine al mese". Così il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. "Abbiamo già distribuito con i Comuni 8,5 mln di mascherine e ora partiamo con altri canali - ha aggiunto Rossi -. Abbiamo fatto arrivare 1,5 mln di pezzi alla Gdo e un mln alle farmacie e da lunedì ne consegneremo altrettanti. Continueremo nei giorni successivi con circa 1,5 mln al giorno. Non ci sarà quindi bisogno di fare le corse per prenderle". Per Rossi, "è giusto che le spese siano a carico del servizio sanitario regionale. La Toscana fa una grande operazione di prevenzione, il coronavirus si sconfigge anche così".