Maga si finge psicologa, denunciata

(ANSA) - ALTOPASCIO (LUCCA), 17 APR - Maga sotto falso nome si spacciava per psicologa-psicoterapeuta e riceveva pazienti del tutto ignari della truffa: così è stata denunciata una 50/enne ad Altopascio (Lucca). Quattro i reati che la polizia municipale ha contestato alla donna: esercizio abusivo della professione, sostituzione di persona, abuso edilizio e violazione delle norme tributarie-fiscali. Le indagini sono partite dopo che durante un controllo per le misure di contenimento del Covid-19 furono fermate due persone che dissero di spostarsi per recarsi da una psicologa che restava del tutto sconosciuta. "È emerso che numerosi pazienti, per lo più giovani donne tra i 20 e i 30 anni, da alcuni mesi si recavano da lei per cure psicologiche - spiega il comandante della polizia municipale Italo Pellegrini -. Il nome loro fornito dalla donna, però, risulta di fantasia ed è totalmente assente dall'albo nazionale degli psicologi. La donna esercitava la professione sotto mentite spoglie".