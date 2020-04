Irene Vecchi, lavoro fatto non è perso

(ANSA) - LIVORNO, 17 APR - "Tutto il lavoro fatto in vista dell'Olimpiade non è certo stato sprecato, anzi, va solo riprogrammato. C'è possibilità di migliorare. Ma la premessa è che parliamo di un rinvio inevitabile, perché la salute viene prima di tutto ed è stata saggia la decisione di far slittare i Giochi al 2021. Anche perché di questo passo ci saremmo preparati in giardino". E' l'appello lanciato alla scherma Toscana e italiana dall'azzurra della sciabola, Irene Vecchi.

"Ora bisogna osservare con rigore le disposizioni delle autorità ma al contempo essere pronti - ha aggiunto Irene Vecchi - perché a casa ci si può inventare di tutto e di più, tenendo il passo giusto per lo sport e anche per la scuola. La scherma andrà avanti, ci saranno momenti migliori e torneremo a fare quello che ci piace".