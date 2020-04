Covid-19: vola col giroplano, denunciato

(ANSA) - SIENA, 17 APR - Un uomo di 57 anni è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto a farsi identificare dopo esser stato visto dalla polizia effettuare evoluzioni, anche a bassa quota, a bordo di un giroplano biposto. E' successo nel Senese quando gli agenti, che si trovavano per un controllo sul raccordo stradale Siena-Bettolle, hanno visto il piccolo velivolo sorvolare le campagne vicine alla strada. Una volta atterrato, i poliziotti hanno raggiunto l'uomo per identificarlo. Il pilota li ha aggrediti verbalmente, rifiutandosi di fornire le proprie generalità, sostenendo di essere autorizzato a volare dato che si era limitato a farlo sopra la sua proprietà. Inoltre ha iniziato a riprendere in video i poliziotti postando i filmati sul proprio profilo Fb.

Per il 57enne, inoltre, sospensione del porto d'armi per la caccia con il ritiro dei fucili e delle pistole detenuti.