Toscana: raddoppio casi e test, 29 morti

(ANSA) - FIRENZE, 16 APR - Raddoppiano rispetto all'ultimo bollettino i nuovi casi Covid in Toscana: se ieri erano stati 139 oggi sono 277. Sono però quasi raddoppiati anche i tamponi processati: 4.716 nelle ultime 24 ore contro i 2.537 di ieri (in tutto eseguiti 91.651). In aumento anche i decessi: 29 (di cui 16 uomini) contro 18 di ieri. Complessivamente in Toscana sono 7.943 i casi positivi al Coronavirus e 585 i decessi, con un tasso di letalità al 7,3% contro una media italiana ieri al 13,1%.

Tra i dati positivi rispetto al diffondersi dell'epidemia il calo dei ricoveri -40, e l'aumento delle guarigioni. Ad oggi sono complessivamente 1.153 i ricoverati (mai così basso dal 23 marzo) di cui 213 in terapia intensiva (-3). Sono poi 52 in più le guarigioni che salgono a quota 745: 321 sono soggetti "clinicamente guariti", 424 quelli dichiarati guariti a tutti gli effetti. Gli isolamenti domiciliari per i positivi sono saliti a 5.460 persone (+236), 17.588 (+256) le persone isolate perché hanno avuto contatti con contagiati.