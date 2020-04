Incendio in hospice, malati via da tempo

(ANSA) - AREZZO, 16 APR - Incendio stasera in una palazzina dell'ospedale di Arezzo adibita ad hospice: danni materiali ingenti ma nessuna persona coinvolta visto che i malati terminali sono stati trasferiti da tempo altrove per l'emergenza Coronavirus. L'incendio, secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, ha interessato il piano terra dove si trova una sala operatoria e la seconda sala di emodinamica mentre il piano superiore è stato interessato solo dai fumi dell'incendio. Non sono state coinvolte persone o aree di degenza e nemmeno sostanze radiogene, né gas medicali pericolosi. Le cause sono da accertare ma al momento si ipotizza un cortocircuito. In base ad una valutazione preliminare, fanno sapere dalla Asl, i danni ai macchinari sembrano ingenti.