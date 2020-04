Coronavirus: Iachini, Inizio anno solare ipotesi concreta

(ANSA) - FIRENZE, 16 APR - "Iniziare nell'anno solare? Credo sia un'ipotesi possibile e concreta, anche perché permetterebbe di avere più tempo per far passare la pandemia e magari trovare un vaccino o una cura". Lo ha detto Giuseppe Iachini intervenendo questa sera a Rtv38.

"E' difficile parlare di calcio in un momento del genere - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - però è normale che non vediamo l'ora di tornare ad allenarci e giocare Anche se specie nei primi tempi non sarebbe una situazione facile: allenamenti a piccoli gruppi, spogliatoi divisi, pullman sanificato ogni volta. E i giocatoti che hanno contratto il virus dovrà allenarsi a bassi ritmi, con i battiti cardiaci sempre monitorati è sempre sotto controllo". (ANSA).