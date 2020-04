7 istituzioni culturali unite per nuovo progetto editoriale

(ANSA) - PISA, 16 APR - Sette istituzioni si uniscono per un nuovo progetto editoriale, per diffondere la conoscenza scientifica e umanistica, con particolare attenzione alle pubblicazioni on-line. L'iniziativa coinvolge la Scuola Normale Superiore, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Gramsci, Istituto italiano per gli Studi storici, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, Museo Galileo-Istituto e Museo di Storia della Scienza, Fondazione Collegio San Carlo.

Il progetto, spiega una nota, "si propone di realizzare testi e studi critici originali nei settori di interesse condiviso, muovendosi lungo le linee più avanzate della ricerca sia umanistica che scientifica. L'attività inizierà con tre collane che raccoglieranno studi, monografie ed edizioni di opere promosse dalle istituzioni nei rispettivi settori di ricerca, sia on line che in forma cartacea. L'attività editoriale sarà governata da un apposito Comitato scientifico composto da esponenti di tutte le istituzioni": il presidente, indicato dallo stesso Comitato, è Michele Ciliberto. (ANSA).