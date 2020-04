Toscana: altri 18 morti, letalità a 7,2%

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Altri 139 nuovi casi positivi per Coronavirus in Toscana (totale 7.666) e altri 18 morti fra i pazienti nelle ultime 24 ore secondo quanto riferisce la Regione Toscana. I decessi salgono a 556 totali portando la letalità (% deceduti su casi) al 7,2%, contro la media italiana del 13%.

Continua ad essere la provincia di Massa Carrara (452 casi su 100.000 abitanti) la più colpita seguita da Lucca e Firenze.

Anche oggi calo dei ricoveri (1.193 persone, 34 in meno di ieri, di cui 216 in terapia intensiva), miglior dato dal 25 marzo.

Aumentate le guarigioni che raggiungono quota 693 (56 in più rispetto a ieri): 361 (+12) per "clinicamente guariti", cioè asintomatici, mentre 332 (+44) i guariti 'virali', a tutti gli effetti perché negativi in due test consecutivi. In isolamento domiciliare 5.224 persone (+99) mentre 17.332 sono quelle in sorveglianza attiva. Raggiunta quota 86.348 tamponi eseguiti (2.537 quelli analizzati oggi).