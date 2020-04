Covid, mostra droga invece dichiarazione

(ANSA) - LIVORNO, 15 APR - I carabinieri gli chiedono l'autocertificazione perché è fuori casa, ma lui non solo dichiara di esserne sprovvisto, ma ammette di essere uscito per acquistare droga e consegna ai militari un involucro con 0,5 grammi di cocaina e aggiunge pure che nella vendita con lo spacciatore, entrambi hanno osservato le misure anti-Coronavirus e perfino indossato la mascherina chirurgica. E' successo a Livorno con un 44enne, peraltro trovato con la patente sospesa dal 2017. Il controllo è stato fatto nelle vicinanze dell'ospedale. I carabinieri lo hanno multato con 540 euro per aver violato i divieti sul Covid-19 e per aver guidato l'auto con la patente sospesa. Inoltre l'hanno segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti.