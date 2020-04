Commisso "giusto ripartire, ma non roviniamo il futuro"

(ANSA) - ROMA, 15 APR - ''Ripartire il 4 maggio? E' importante che il calcio riparta ma è anche importante tenere in considerazione la salute: non bisogna rovinare l'anno prossimo.

Noi siamo nel mezzo di questa posizione, occorre procedere passo dopo passo. Quel che conta è non rovinare il futuro''. E' quanto ha dichiarato Rocco Commisso intervenendo questa sera dagli Stati Uniti a Top Calcio 24.

Il presidente della Fiorentina ha poi parlato anche della questione della riduzione degli stipendi: ''Ne stiamo parlando ma ancora non abbiamo raggiunto un accordo. I giocatori sanno che devono fare la loro parte. Quanto andrebbero ridotti? Dipende da quanto percepiscono. Sarebbe giusto che chi guadagna di più rinunciasse a di più. Spero che ci metteremo d'accordo in modo sereno''. Quindi una battuta su Chiesa e Castrovilli, i talenti viola più ambiti sul mercato: ''Se entrambi restano? Castrovilli di sicuro, ha 4-5 anni di contratto. A Chiesa - ha ribadito il patron viola - ho promesso che se arriva l'offerta giusta e lui vuole andare via ci metteremo d'accordo. Penso comunque che la situazione a Firenze sia cambiata agli occhi di Federico e non solo e mi auguro che possano giocare tutti assieme per fare un campionato migliore''. (ANSA).