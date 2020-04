Benassi "giusto riprendere, ma sicuri al 102%"

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - ''Se ci saranno le dovute misure di sicurezza saremo i primi a voler riprendere, certo dovrà esserci il 102% di sicurezza, perché il calcio è importante ma altre cose contano di più''. Così il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi intervenendo ai microfoni di Radio Bruno.

''Devo ammettere che in questo momento faccio fatica a pensare di riprendere il campionato a breve - ha proseguito il giocatore viola - In ogni caso non avrei problemi a giocare in estate anche se dal punto di vista della preparazione, dato il caldo, dovrebbe cambiare qualcosa. Quanto all'eventualità di continuare a giocare per un po' a porte chiuse rispondo che non sarebbe la stessa cosa. A Udine fu uno spettacolo bruttissimo come mai mi era capitato. Senza tifosi non è calcio anche se dovremo abituarci''. Dopo aver saputo della positività al Covid-19 riscontrata le scorse settimane ai compagni di squadra Vlahovic, Cutrone e Pezzella ha ammesso: ''Ho avuto paura per loro e poi anche un po' per me e i miei familiari''. Infine sulla questione della riduzione degli stipendi: ''Siamo a disposizione, stiamo attendendo le decisioni della società''. (ANSA).