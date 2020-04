Toscana: nuovo calo contagi,20 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Nuovo calo di contagi di Coronavirus in Toscana: nelle ultime 24 ore ce ne sono stati 137 contro i 155 di ieri. Registrati poi altri 20 decessi contro i 23. I guariti inpiù superano il numero dei pazienti morti: sono 22 rispetto all'ultimo bollettino. Questi i dati diffusi dalla Regione. In totale sono 7.527 i casi di positività al Coronavirus riscontrati in Toscana, i decessi 538.

Con oggi si è raggiunto poi quota 82.269 per i tamponi eseguiti complessivamente dagli operatori sanitari dedicati, di cui 2.404 analizzati nelle ultime 24 ore. Crescono le persone ricoverate: sono complessivamente 1.227, 10 in più di ieri: 1.002 sono ricoveri ordinari, rimane identico il numero dei pazienti in terapia intensiva, 225. Le guarigioni sono in tutto 637: 349 (più 3) sono persone "clinicamente guarite", 288 (più 19) quelle a tutti gli effetti. Gli isolamenti domiciliari per soggetti positivi sono 5.125 (più 85), 17.136 invece le persone isolate in sorveglianza attiva perché contatti di contagiati.