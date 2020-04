Sei bimbi nati in un giorno a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 14 APR - Sei bambini nati in un solo giorno all'ospedale San Iacopo a Pistoia. E' accaduto venerdì scorso portando, si spiega dall'Azienda sanitaria Toscana centro, "gioia immensa tra gli operatori del punto nascita e in tutto l'ospedale San Jacopo di Pistoia impegnato in questi giorni come presidio Covid-19. Gli operatori, ostetriche, ginecologi, infermieri, pediatri, operati socio sanitari, sono stati dunque impegnatissimi. I bambini sono tutti in buona salute".