Covid: in calo nuovi casi, 23 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Nelle ultime 24 ore in Toscana ci sono stati 155 nuovi positivi contro i 277 di ieri, altri 23 decessi, 5 in meno rispetto sempre a ieri e 37 guarigioni. In calo dei ricoveri. Così il bollettino della Regione.

Complessivamente i contagiati sono 7.390, i decessi 518.

Dall'inizio dell'emergenza eseguiti 80.889 tamponi su 67.659 persone: 2.352 analizzati nelle ultime 24 ore. Sono poi 1.217 le persone ricoverate, 4 in meno a ieri, di cui 225 in terapia intensiva (- 13). Le guarigioni raggiungono quota 615: 346 sono i "clinicamente guariti", 269 quelli negativizzati. Sono poi saliti a 5.040 i positivi in isolamento a casa o negli alberghi sanitari (più 99 rispetto a ieri). Ancora in 16.903 le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Tra i 23 deceduti 16 uomini e 7 donne, età media di poco superiore agli 80 anni, tutti con patologie pregresse. La Toscana oggi arriva a un tasso di mortalità del 6,9% contro la media italiana del 12,7.