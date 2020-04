Coronavirus: Rossi detta condizioni per riaprire negozi

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - "Librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini e neonati potranno riaprire in Toscana. Ma solo dopo aver sanificato i locali e gli impianti di areazione e soltanto garantendo a dipendenti e utenti dispositivi di protezione individuale, liquidi igienizzanti per le mani, guanti monouso e la distanza di almeno 1,8 metri tra le persone. Senza queste condizioni non si potrà riaprire. Dal momento che con il Coronavirus dovremo abituarci a convivere, per noi è sì importante il quando aprire, ma lo è ancor di più il come riaprire". Così il presidente della Toscana Enrico Rossi illustra su Fb la sua nuova ordinanza che detta condizioni e misure da rispettare per la riapertura, consentita dal governo a partire da domani, di tre nuove tipologie di negozi.(ANSA).