Auto contro albero, 49enne muore a Prato

(ANSA) - PRATO, 13 APR - Un uomo di 49 anni è morto oggi a Prato dopo che la sua auto, una Fiat Panda, è finita contro un albero in via Firenze, alla prima periferia della città.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale il conducente avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo, affidandolo poi ai sanitari per i tentativi di rianimazione. E' stato anche chiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili.