Toscana,più 7.000 casi e quasi 500 morti

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Con 277 nuovi casi e altri 28 decessi registrati nelle ultime 24 ore la Toscana supera quota 7.000 contagiati, per la precisione 7.235, e arriva a sfiorare i 500 decessi: in totale sono 495. In aumento però anche le guarigioni (+79) mentre calano i ricoveri. Così il bollettino diffuso dalla Regione oggi con i dati inviati ala Protezione civile nazionale. In totale sono stati 4.230 i tamponi analizzati sempre nelle ultime 24 ore e continuano anche durante il giorno di Pasqua le attività dei 13 laboratori che li processano: complessivamente dal'inizio dell'emergenza ne sono stati eseguiti 78.640.

Ancora sono 4.941 persone in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi (183 in più), calano ancora i ricoverati: oggi sono 1.221, meno 13 rispetto a ieri, di cui 238 terapia intensiva (+1 in più rispetto a ieri), il dato più basso dal 24 di marzo. Le guarigioni raggiungono quota 578 di cui 327 (56,6%) sono pazienti "clinicamente guariti", 251 quelli 'negativizzati'. 16714 le persone in isolamento.