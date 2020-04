Nardella,mascherine 5 giorni per sblocco

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - Un carico da 1,5 milioni di mascherine fermo da giorni alla dogana dell'aeroporto di Firenze è stato sdoganato oggi: lo ha annunciato sabato pomeriggio il sindaco Dario Nardella, spiegando che il carico era bloccato alla dogana da lunedì scorso. Nella mattina Nardella aveva reso noto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze aveva informato il Comune di "una quantità significativa di mascherine bloccate dalla dogana all'arrivo, circa 1 milione e mezzo". "Io dico da sindaco - aveva poi aggiunto Nardella - che se noi vogliamo affrontare l'emergenza con la burocrazia, con i veti, con le procedure esasperate, non risolveremo mai niente".

Poi, nel primo pomeriggio, la svolta. "Abbiamo disperatamente bisogno" di quel carico di mascherine" e "la Fondazione Cr Firenze si era attivata - ha aggiunto - ma siamo dovuti arrivare ai vertici per riuscire a sbloccare questo carico fondamentale".

Nardella ha poi ringraziato l'Agenzia delle Dogane e la guardia di finanza per la collaborazione.