Incendi: 7 in salvo al quinto piano

(ANSA) - LIVORNO, 10 APR - Sette persone sono state salvate al quinto piano di un palazzo di Livorno dai vigili del fuoco intervenuti con l'autoscala dopo un incendio divampato in un appartamento. Una volta soccorsi, i sette inquilini sono stati curati sul posto dal personale del 118 per lieve intossicazione da fumo e stato di choc. L'incendio è scoppiato nella cucina di due evacuati, che sono riusciti a rifugiarsi nell'appartamento di fronte dove abitano altri cinque condomini, e da dove poi sono stati recuperati con l'autoscala. Il palazzo nel frattempo è stato evacuato. Centinaia le chiamate al 115 per segnalare le fiamme che si notavano da grande distanza. I vigili del fuoco, intervenuti con 2 squadre più due autopompe, un'autobotte e l'autoscala, sono riusciti a domare l'incendio. In corso le operazioni per bonificare l'area e areare i vani scala.

L'appartamento interessato dalle fiamme è stato dichiarato inagibile.