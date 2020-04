Coronavirus: 46 morti Toscana, 19 risalgono giorni fa

(ANSA) - FIRENZE, 10 APR - Rispetto al precedente bollettino su contagi e morti da coronavirus in Toscana sono 175 i nuovi casi e ben 46 decessi in Toscana, un record per il quale la Regione precisa però che nelle ultime 24 ore ci sono stati 27 morti a cui si aggiungono 19 dei giorni scorsi: sono stati comunicati tardivamente alla task force regionale, si afferma in una nota, e solo oggi sono stati inseriti nel report inviato alla Protezione civile nazionale.

Se il numero di nuovi casi è stazionario - ieri erano 173 - decrescono ancora i ricoveri ordinari (-27 rispetto a ieri, quando si registrava già un -28), stabili quelli in terapia intensiva. Ad oggi sono in totale 6.727 i contagiati dall'inizio dell'emergenza, 159 le guarigioni virali, 292 quelle cliniche e 454 i decessi. Sempre ad oggi, le guarigioni sono di poco inferiori al numero di decessi: 451 a 454. Riguardo ai ricoveri ad oggi sono 1.011 quelli ordinari, 256 in terapia intensiva.

Sono invece 16.392 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.