Toscana, 173 nuovi casi Covid, morti in totale 408

(ANSA) - FIRENZE, 9 APR - Nelle ultime 24 ore la Toscana ha registrato 173 nuovi casi e 16 decessi che superano quota 400 in totale. Se le morti sono calate - ieri erano 23 - per i positivi l'aumento, osserva la Regione, è stato relativamente contenuto ma tra i motivi c'è anche il minor numero di tamponi processati.

"C'è stata un'alta richiesta di tamponi, e il Servizio sanitario ha cercato di assecondarla - si spiega -. In seguito a questo, stanno esaurendo i reagenti a disposizione, necessari per processare i test. Normalmente la consegna settimanale di reagenti è di 10.000 pezzi. Per accelerare i tempi della consegna, un mezzo di Estar andrà stasera a ritirare una quantità doppia di reagenti, 20.000 pezzi, che consentirà di riprendere regolarmente con i tamponi. Con questa ripresa regolare dei test, nei prossimi giorni si potrà quindi verificare un nuovo aumento di casi positivi".