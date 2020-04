Toscana, obbligo di indossare mascherina

(ANSA) - FIRENZE, 6 APR - Il presidente della Toscana Enrico Rossi ha firmato l'ordinanza che rende obbligatorio l'uso della mascherina fuori casa appena i Comuni avranno ultimato la distribuzione di alcuni milioni di questi dispositivi a tutti i cittadini. "Abbiamo dato un tempo massimo di 7 giorni per la distribuzione - ha spiegato il governatore toscano spiegando che "l'ordinanza dell'obbligatorietà entra in vigore nel momento in cui il sindaco a cui abbiamo dato il compito di distribuire la mascherina, casa per casa, ci informerà che è avvenuta la consegna. A quel punto, quando i cittadini avranno in casa queste mascherine, noi potremo far scattare l'obbligatorietà per quel Comune e piano piano per tutta la regione Toscana". Le mascherine monouso Ffp1 distribuite "equivalenti alle mascherine chirurgiche", ha detto Rossi, "sono un primo elemento di prevenzione primaria che può aggiungersi alle tante disposizioni relative a comportamenti individuali".