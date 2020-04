Covid, fanno windsurf a Elba, multati

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 6 APR - Facevano windsurf all'Elba nonostante i divieti per l'emergenza coronavirus, ma due fratelli sono stati avvistati e multati dalla guardia di finanza di Portoferraio. Multato anche il padre che, sulla spiaggia, stava facendo manutenzione ad un chiosco. A individuare i surfisti il reparto operativo aeronavale di Livorno in perlustrazione sull'isola che ha avvertito i colleghi. Sempre all'Elba, è stato sanzionato dalle fiamme gialle anche un 42enne che circolava sulle strade di Capoliveri a bordo della sua autovettura, con i figli: aveva dichiarato di andare a fare la spesa ma senza avere con sé denaro, né carte di credito o bancomat e in orari di chiusura dei supermercati. In totale, sono state 99 le persone controllate dai reparti del comando provinciale della GdF di Livorno e otto i casi in cui si è dovuto ricorrere alla verbalizzazione in assenza di motivazioni idonee a giustificare l'uscita e l'allontanamento dalle abitazioni.