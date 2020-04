Coronavirus: Toscana, altri 25 morti

(ANSA) - FIRENZE, 6 APR - Sono 154 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino e 25 i nuovi decessi. Lo riporta la Regione Toscana osservando che è discendente il trend dei nuovi casi positivi (ieri erano stati 175) mentre sale invece il numero di decessi: 25, rispetto ai 18 di ieri. Molto contenuto l'aumento di ricoveri (+5 rispetto a ieri) e anche di quelli in terapia intensiva (+3). Ad oggi sono, dunque, 6.001 i contagiati dall'inizio dell'emergenza, mentre 106 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati", negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 244 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 350 i decessi totali: ad oggi, con questi dati, guarigioni (virali e cliniche) e pazienti deceduti si equivalgono. Sui ricoverati sono oggi 1.116 (non in terapia intensiva) e 279 in terapia intensiva.

Sono 15.400 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.