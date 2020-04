99 anni mamma Paolo Brosio, torta e rosario per anziani Rsa

(ANSA) - FORTE DEI MARMI, 06 APR - Saranno 99 le candeline sulla torta di compleanno di Anna Marcacci Brosio che domani festeggerà, insieme al figlio, il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Paolo Brosio al cui fianco è stata anche protagonista del programma 'Quelli che il calcio' su Rai2 e di alcuni spot pubblicitari. Grande devota della Madonna di Medjugorje, per la signora Anna sarà un compleanno rigorosamente in famiglia, nella casa in cui vive a Forte dei Marmi (Lucca), e non vuol essere una festa ma un momento di preghiera per gli anziani, i più colpiti dall'emergenza Coronavirus, soprattutto quelli che sono nelle Rsa lontano dall'affetto dei loro cari.

"Mia mamma mi ha chiesto come regalo di compleanno una cosa singolare - spiega Paolo Brosio -: che ogni sera in questa Settimana Santa che precede la Pasqua io reciti con lei il rosario in diretta Fb per pregare per chi è in difficoltà o non ha la fortuna di essere insieme ai propri figli, penso agli anziani nelle Rsa diventate in questo momento 'zone rosse'".

