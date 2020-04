Visite virtuali con avatar a S.Maria Scala a Siena

(ANSA) - SIENA, 03 APR - Visitare il complesso museale del Santa Maria della Scala di Siena comodamente seduti dalla propria abitazione: il progetto è del Comune di Siena che ha deciso di 'aprire' a tutti la possibilità di utilizzare l'avatar robotico presentato a gennaio, e che permette a chi ha difficoltà motorie, incluse le persone in stato di locked-In (Lis), di visitare 'in remoto' il complesso.

Collegandosi con il sistema sarà così possibile pilotare a distanza l'avatar 'Bernardino' per muoversi all'interno degli spazi museali in modo del tutto autonomo, osservare gli oggetti in maniera ravvicinata e interagire con la guida che accompagnerà l'utente nella visita. Le visite da remoto si terranno ogni martedì dalle 15 alle 18. E' necessario prenotare la visita all'indirizzo www.santamariadellascala.com. (ANSA).