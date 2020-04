Coronavirus: oltre 100 multe a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 03 APR - Sono 106 le persone sanzionate ieri a Firenze e provincia, con una multa da 400 a 3mila euro, per essere state trovate fuori casa senza un valido motivo.

3.800 quelle complessivamente controllate nell'ambito dei servizi per verificare il rispetto delle misure disposte per contrastare la diffusione del coronavirus. Verificate anche 1.052 attività commerciali, il titolare di una delle quali è stato multato.