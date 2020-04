Sting, mi manca mia casa Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - "Mi mancate tutti, mi manca il mio paese preferito, mi manca la mia bella casa in Toscana: sono sicuro che in questo momento terribile molti di voi sono separati da quelli che amano". Lo dice Sting in un videomessaggio inviato dall'Inghilterra alla sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, in risposta a una lettera in cui lei gli raccontava l'esperienza del Coronavirus. La rockstar ha una tenuta nel territorio di Figline e Incisa, e presto, spiega il Comune, diventerà cittadino onorario.

"Come voi sto a casa per tenere la mia famiglia e i miei amici al sicuro, so quanto l'Italia ha sofferto e continua a soffrire", ha spiegato Sting, il quale nel videomessaggio esegue anche la sua canzone 'The Empty Chair', che cantò anche in una performance live al Bataclan di Parigi nel primo anniversario della strage del 2015, accompagnandosi con la chitarra. "Questa canzone - dice - parla delle persone care che ci mancano, di chi non può tornare a casa, e così lascia al tuo tavolo una sedia vuota".