Covid: Toscana, altri 259 casi e 9 morti

(ANSA) - FIRENZE, 1 APR - Sono 259 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino; e 9 i nuovi decessi. Rispetto a ieri, i nuovi casi sono di nuovo in crescita: secondo la Regione questo si spiega con l'ulteriore aumento del numero di tamponi, 3.410 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3.066), e con l'avvio del programma che prevede esami a tappeto nelle Rsa: solo nella nord ovest negli ultimi due giorni ne sono stati fatti 791 (416 sugli ospiti e 375 sugli operatori). In "ulteriore calo", invece, il numero di decessi: ieri erano 13). Lieve aumento poi dei ricoveri in ospedale (+4 rispetto a ieri) che sono complessivamente 1.417, e di quelli in terapia intensiva (+4), in totale 297.

Complessivamente sono dunque 4.867 i contagiati dall'inizio dell'emergenza, 42 sono finora le guarigioni virali, 140 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 253 i decessi. Sono invece 14.071 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.