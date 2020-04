Coronavirus: da Fiorentina messaggio solidarietà a New York

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Firenze e la Fiorentina ricambiano la solidarietà a suo tempo ricevuta dall'America, per la vicenda coronavirus. Ora che l'epidemia si sta diffondendo negli States, dal club viola è partito un messaggio di amicizia per gli Usa: "Firenze-New York: così lontani così vicini" e in sottofondo le immagini dei giocatori viola insieme al presidente Rocco Commisso fra i grattacieli della Grande Mela durante, immagini tratte dalla tournée negli Stati Uniti della scorsa estate. La Fiorentina ha voluto testimoniare così la propria solidarietà alla metropoli americana alle prese anch'essa con l'emergenza per la diffusione del coronavirus.

Il mese scorso, quando esplose il contagio in Italia. il patron del club viola Commisso era stato fra i primi a mandare dall'America un messaggio di solidarietà a Firenze e all'Italia.

(ANSA).