Cgil, a rischio 2.000 precari a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Nell'area fiorentina oltre 2mila precari, ex interinali, potrebbero restare senza lavoro per mancati rinnovi dei contratti: è l'allarme lanciato dal Nidil Cgil Firenze, che chiede a Governo e istituzioni locali di intervenire per difendere l'occupazione. Serve dunque "una moratoria per consentire il rinnovo dei contratti scaduti", afferma Ilaria Lani (Nidil-Cgil), secondo cui è "inaccettabile che i lavoratori più fragili paghino il prezzo più salato" della crisi dovuta all'emergenza Coronavirus.