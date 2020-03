Toscana, netto calo casi Covid, 13 morti

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Sono 196 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a 24 ore dal precedente bollettino, 13 i nuovi decessi (ieri erano 16), tra cui un 58enne di Piombino (Livorno). Si registra una netta flessione di nuovi casi: ieri erano 290. La percentuale di aumento registrata oggi, spiega la Regione, è la più bassa da inizio epidemia, +4,4%: ieri era del 7, sabato 26 marzo del 10,6 e una settimana fa del 10. Calo poi da mettere in relazione con il notevole aumento di tamponi: finora 33.165 di cui 3.066 nelle ultime 24 ore.

Ad oggi sono 4.608 i contagiati in Toscana. 37 finora le guarigioni virali (risultati negativi al test ripetuto per due volte), 101 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 244 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 4.226. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1.413, di cui 293 in terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero sono invece 14.083 le persone in isolamento domiciliare.