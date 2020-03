Covid:bandiere mezz'asta Palazzo Vecchio

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - ‪"Per ricordare le vittime dell'epidemia, per onorare gli operatori sanitari, per darci reciproco sostegno e guardare al futuro con speranza". Lo scrive su facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella che oggi alle 12 ha osservato un minuto di silenzio davanti a Palazzo Vecchio con le bandiere a mezz'asta. Iniziative analoghe anche a Pisa, Lucca, Livorno, Prato, Pistoia e in altre città toscane.