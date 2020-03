Covid: Toscana,altri 290 casi e 16 morti

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Sono 290 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani e 16 i nuovi decessi. Salgono dunque a 4.412 i contagiati dall'inizio dell'emergenza e 231 i morti. Sono 33 finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati") e 98 le guarigioni cliniche. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 4.050.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1.395, di cui 279 in terapia intensiva. La Regione sottolinea "il contenuto aumento dei ricoveri, ancora più basso rispetto a quello di ieri: + 9 (ieri era stato di +16 rispetto al giorno precedente. Nelle terapie intensive si registra un + 4 rispetto ai 275 di ieri. Sono invece 13.288 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.

Dall'1 febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 30.099 tamponi, su 26.495 persone: solo nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 2.520 nei 13 laboratori impegnati.